BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste elde ettiği başarılarla TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, köklü geçmişe sahip kulübün elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursaspor camiasını ve taraftarlarını kutladı.
Yeşil-beyazlı ekibin gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sezonda mücadele edecekleri 1. Lig'de de başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Bursa'da şampiyonluk coşkusunun sürdüğü günlerde kulüp ve taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.