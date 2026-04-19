Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü arasındaki karşılaşma, kardeşlik görüntülerine sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında gönül coğrafyamızda kurduğu Kardeşlik Sofraları, kardeşlik rüzgarları estirmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı sonrası Başkan Tahir Büyükakın'ın daveti ile ilimize gelen İskeçeli öğrencilerin ardından 35 kişilik İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü kafilesi de Kocaeli'de ağırlandı. İlimizin önemli turizm destinasyonlarını gezen sporcular Kocaelispor-Göztepe maçını tribünden takip etti. Bugün de sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak amacıyla, Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile dostluk maçında karşılaştılar. Vinsan Spor Tesisleri'nde oynanan maçta dostluk ve kardeşlik ön plana çıktı.

Kocaeli'de yaşayan Batı Trakyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaelispor Futbol Akademisi Başkanı Rafet Kırgız, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolu Sorumlusu Önder Şabanoğlu da takip etti.

Katılımcılara ve futbolculara seslenen Başkan Büyükakın sporun birleştirici ruhuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

'Sizler bizim evlatlarımızsınız. Ramazan ayında gönül coğrafyamızdaki Kardeşlik Sofraları'nın ilkini Batı Trakya'da kurmuştuk. İskeçe Türk Gücü'nün kulüp binası olarak kullanılan mekânı da ziyaret etmiştik. O zaman dedik ki kardeşlerimizi misafir edelim dostluk ve dayanışma maçı yapılsın. Bu, onun sonucu. Aslında biz sadece sporda değil tüm alanlarda orada kalan yarımızla temaslarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bunu o gözle değerlendirmemiz lazım. Başiskele'de 4 ay önce Mübadele Anıtı'nı açtık. Yaşananları unutmamak lazım. Geçmiş, bugün ve gelecek birbiriyle o kadar yakından alakalıdır ki, bugün yaptıklarımız yarını inşa edecek. Biz şimdi takımlarımızı buluşturduğumuzda, bu temas devam ettiğinde, kültür programları yaptığımızda ve ticari ilişkilerimizi genişlettiğimizde bu ilişkiler bambaşka bir zemine doğru taşınacak. Bu konuda da buradaki sivil toplum örgütlerimizle birlikte kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Aslında bugün bu sahada spordan fazla bir birliktelik var. Kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik, tarih ve kültür var. İnşallah bu şuurla çok daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz.'