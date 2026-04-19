Bursaspor, sahasında Somaspor'u 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle çocuklar stadyumda, vatandaşlar da Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekranda şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

BURSA (İGFA) - Sezon boyunca gösterdiği performansla takdir toplayarak, kente gurur yaşatan Bursaspor, Nesine 2. Lig'de sahasında konuk ettiği Somaspor'u 5-1'lik farklı bir skor ile yenerek, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trendyol 1. Lig'e yükselen yeşil beyazlı ekibin, şampiyonluk heyecanı Osmangazi'de yaşanırken, Başkan Erkan Aydın'ın konuğu olan Osmangazili çocuklar Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda, Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekran başında da yeşil beyazlı taraftarlar, şampiyonluğun coşkusuna ortak oldu. Kent yeşil beyaz rengine bürünürken, Osmangazili vatandaşlar da saatler süren kutlamalar kapsamında ellerinde atkılar ve bayraklarla Bursaspor'un şampiyonluğunun keyfini doyasıya çıkardı.

BAŞKAN AYDIN BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Yeşil beyazlı ekibin her koşulda yanında olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, Bursaspor'un şampiyonluk sevincini Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda paylaştı. Ulaşılan zafere ilişkin Bursaspor'u gönülden tebrik eden Başkan Aydın, 'Büyük taraftarıyla, yönetimiyle, antrenörleriyle, sporcusuyla Bursaspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'e bir yılı kaldı. Bursaspor, inşallah Süper Lig'de tekrar, hak ettiği yerde mücadeleye devam edecek. Şampiyon Bursaspor'umuza başarılar.' ifadelerini kullandı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞAMPİYONLUK COŞKUSUNU ÇOCUKLARLA PAYLAŞTI

Sezon boyunca Osmangazi'nin pek çok mahallesinden çocukları Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na götürerek, Bursasporluluk bilincini aşılayan Osmangazi Belediyesi, şampiyonluk müsabakasında da toplamda başta çocuklar olmak üzere 120 kişiyi bu coşkuya ortak etti. Molla Gürani ve Yeşilova mahallelerinin yanı sıra; Davutlar, Denizler, Durak, Harmandemirci, Yunuslar, Issızören, Karaardıç, Çaylar, Kayadibi kırsal mahallelerinden maça getirilen çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, karşılaşma boyunca da Bursaspor'a tezahüratlarda bulundu. Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, kendilerine bu imkanı tanıdığı için teşekkür eden çocuklar, Bursaspor'un şampiyonluğundan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekranla da, Bursaspor'un şampiyonluk mücadelesinin heyecanı büyük bir coşku içerisinde yaşandı. Formalarıyla, atkılarıyla, bayraklarıyla yeşil beyazın mutluluğunu meydana taşıyan vatandaşlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tezahüratlar eşliğinde Bursaspor'a olan sevgilerini dile getiren Osmangazili vatandaşlar, şampiyonluğun tadını çıkardı.