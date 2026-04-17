Bursa Emniyet Müdürlüğü adına düzenlenen koşuda, jokey Nevzat Avcı'nın bindiği Işılsa Melina birinciliğe ulaştı. Kazanan safkanın sahibi adına Askeri Canpolat'a kupa, çiçek ve hediyelerini takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Jokey Kulübü Bursa Hipodromu'nda, Bursa Emniyet Müdürlüğü adına düzenlenen 'Bursa Emniyet Müdürlüğü Koşusu' gerçekleştirildi.

Günün 8. koşusunda, Kemal Kurt'un sahibi olduğu ve 8 numarayla start alan 'Işılsa Melina', jokeyi Nevzat Avcı ile finişi ilk sırada geçerek birinciliği elde etti.

Koşunun ardından düzenlenen törende, Kadir Gökce, kazanan safkanın sahibi adına Askeri Canpolat'a kupa, çiçek ve hediyelerini takdim etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edilirken, dereceye giren ekip tebrik edildi.