Yaklaşık 15 bin kişiyle rekor kırarak koşulan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde son şampiyon Kenyalı Alex Matata ikiz kardeşini 58 saliseyle geçerek, geçen yılki gibi yine şampiyon oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Tarihi Yarımada'da düzenlenen yarı maratonda 21K ve 10K kategorilerinde yaklaşık 15 bin kişi start aldı. Maratonda geçen yıla göre yüzde 14'lük artışla katılım rekoru kırıldı.

ALEX MATATA İKİZ KARDEŞİNİ 58 SALİSEYLE GEÇTİ, TAHTINI KORUDU

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın 3 'Gold Label' sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda 4'ü tempocu toplam 54 elit atlet koştu. Yenikapı'da başlayıp yine Yenikapı'da son bulan 21 kilometre yarışında erkeklerde 1:00:01 ile geçen yılın da şampiyonu olan Kenyalı Alex Nzioka Matata, kadınlarda ise 1:06:50 ile kariyer derecesini tutturan Kenyalı Purity Kajuju Gitonga ipi göğüsledi.

Yarı maratonun dikkatleri çeken olayı ise erkekler yarışında yaşandı: Parkura erkek atletlerin tempocusu olarak çıkmasına rağmen yarışı tamamlamaya karar veren ve son şampiyon Alex Nzioka Matata'nın ikiz kardeşi olan Charles Mbatha Matata, yarışı 58 salise farkla ikinci sırada tamamladı ve Matata Kardeşler ipi neredeyse aynı anda göğüsledi.

Yarışın üçüncüsü ise 1:00:12 ile kariyer derecesini koşan Türk atlet Ali Kaya oldu. 2016'da İstanbul Yarı Maratonu şampiyonluğu yaşayan Kaya, bu başarısından on yıl sonra yeniden kürsüye çıkmayı başardı.

Kadınlarda ise 2026 yılının en iyi beşinci yarı maraton derecesini geçen ay Paris'te koşan Etiyopyalı Ftaw Zeray, Gitonga'nın yedi saniye arkasında 1:06:57 ile ikinci oldu. Kürsüye çıkan son isim ise Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba oldu. Xaba, yarışı 1:07:03 ile tamamladı ve kariyer derecesini geliştirdi.

Yarışı birinci tamamlayan Matata ve Gitonga, 15'er bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. Erkek şampiyon atlete ödül ve madalyasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kadın şampiyona ise İBB İYA Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır takdim etti.

KOECH VE LOKHIRI ULUSAL REKORLARI KIRDI

Yarışta erkeklerde Shadrack Kimutai Koech Kazakistan, kadınlarda Stella Mami Clement Lokhiri Güney Sudan ulusal rekorlarını kırdı. Parkuru 1:03:25'te koşan Koech ülke rekorunu 44 saniye, 1:11:17 ile koşan Lokhiri ülke rekorunu 8 saniye geliştirdi.

KATILIMCI SAYISINDA TÜRKİYE REKORU KIRILDI

2021'de Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02 ile koşarak kadınlarda dönemin dünya rekoruna da ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla koşuldu. Bu yıl 21K'da 5 bin 834, 10K'da 8 bin 927 olmak üzere toplamda 14 bin 761 kişiyle koşulan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 2025 yılına göre yüzde 14'lük artış kaydetti ve bir kez daha Türkiye'deki yarı maraton yarışlarındaki katılımcı rekorunu kırdı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren bir festival havasında geçen günde yarışlar saat 08.00'de 10K kategorisiyle başladı. İddialı elit atlet listesi sebebiyle merakla beklenen 21K yarışı ise saat 09.15'te başladı. Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nun startını İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İYA Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu birlikte verdi.

20'Sİ KADIN 54 ELİT ATLET YARIŞTI

34'ü erkek, 20'si kadın olmak üzere toplam 54 elit atletin katıldığı Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda koşucular, Yenikapı'dan başlayıp Sarayburnu-Sirkeci-Eminönü sahil hattını izledi. Galata Köprüsü üzerinden Karaköy'e geçen atletler buradan 'U' dönüşü alarak Cibali-Balat hattına yöneldiler. Haliç Köprüsü'ne varmadan, bir kez daha 'U' dönüşü yapan atletler, sahil şeridini bu kez ters yönde kat edip, Kennedy Caddesi üzerinden Yenikapı'ya ulaştı.

TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen ve bu açıdan yerli atletler için ayrı bir anlam taşıyan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda ulusal şampiyonlar da belli oldu. 5'i kadın 20 yerli elit atletin mücadelesinde kazananlar erkeklerde 1:00:12 ile Ali Kaya, kadınlarda ise 1:11:27'lik derecesi ile Nursena Çeto oldu.

On yıl önce İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanan ve orada koştuğu 1:00:16 bugüne dek kariyer derecesi olan Kaya, bu yıl hem en iyi derecesini 4 saniye geliştirdi hem de Türkiye şampiyonu oldu. Kadınlar şampiyonu Çeto da yükselen formunu sürdürdü ve Türkiye şampiyonluğuna kariyerinin en hızlı derecesiyle ulaştı.

Erkeklerde Kaya'yı 1:02:21 ile Ramazan Baştuğ ve 1:02:52 ile Ömer Amaçtan takip etti. Kadınlarda ise kürsünün diğer isimleri 1:13:49 ile ikinci olan Pınar Demir ve 1:16:37 ile üçüncü olan Yayla Kılıç Gönen oldu.

Yerli tasnifinde Türkiye İş Bankası tarafından verilen para ödüllerinde kürsüye çıkan isimlerden birinciler 50'şer, ikinciler 40'ar, üçüncüler 35'er bin liranın sahibi oldu.

10K'DA ŞAMPİYONLAR DEMİR VE BREVETTI

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler 10K'da 30:55'lik derecesiyle Ali Demir, kadınlarda ise 37:54'lük derecesiyle Fransız Aurelie Brevetti birinci oldu.

Erkekler 10K yarışını 31:09 ile koşan Ömer Faruk Uğurlu ikinci, 31:58'lik derecesiyle Ayetullah Baz üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise ikinci sırayı 38:10 ile Melisa Tasa, üçüncü sırayı 38:13 ile Derya Köse aldı.

10K kategorisinde kürsüye çıkan kadın sporculara ödül ve madalyalarını İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, erkek sporculara ise ödül ve madalyalarını İBB Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Uçar Çadırcı verdi.