TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ligin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri Biletix’te satışa çıktı. 13 Nisan Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefleyen ve sahasında başarılı sonuçlara imza atan TOFAŞ, ligin 25. haftasında evinde Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. 13 Nisan Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken,maç günü salon bilet gişesi (bilet kalması halinde) saat 14.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix.com’dan satın alınabilecek.