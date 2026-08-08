İETT, 2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan Türk Kadın Voleybol Milli Takımı için 2 otobüs ve 1 metrobüsü özel olarak tasarladı ve İstanbullular ile buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, yolcu taşımacılığının yanı sıra toplumsal ve kültürel projelere destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda; Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek uluslararası alanda bir kez daha tarih yazan ve organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde eden Filenin Sultanları için özel araç giydirme tasarımları hazırlandı.

İKİ YAKADA DA SEFERDE

Voleybol Milli Takım oyuncularının fotoğrafları ile tasarlanan otobüsler; Avrupa Yakası'nda 22RE / Fatih Sultan Mehmet - Beşiktaş hattında, Anadolu Yakasında ise 11P / Emek Mahallesi - Üsküdar hattında hizmet vermeye başladı. Filenin Sultanları için özel olarak tasarlanan Metrobüs aracı ise hem Avrupa hem de Anadolu Kıtasında 52 km'lik hatta hizmet veriyor.