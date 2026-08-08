ANKARA (İGFA) - Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlatıldığını belirtti.

ÖLÜMÜN İNTİHAR OLMADIĞINA DAİR BULGULAR ÇIKTI

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünün altını çizen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

'Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.'

YÜKSEKTEN DÜŞMEMİŞ DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kamu vicdanını yaralayan olaylarda önemli gelişmeler kaydedildiğinin belirten Bakan Gürlek diğer faili meçhul dosya için şu bilgileri paylaştı:

'Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın 'yüksekten düşme' gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.'

'ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE SÜRÜYOR'

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü iş birliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz' dedi.

Ayrıca Bakan Gürlek, dosyalar üzerinde özveri ile çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensupları ile kamu görevlilerine teşekkür etti.