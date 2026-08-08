Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaelispor 2026-2027 sezon açılış programında futbolcular taraftarla buluşurken, gecenin finalinde ise Buray konseri ve binlerce kişinin hep birlikte söylediği Kocaelispor Marşı yeni sezon coşkusunu zirveye taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Kocaelispor'un 2026-2027 sezon açılış programı, spor ve müziği bir araya getiren görkemli bir organizasyona dönüştü. Yeşil-siyahlı ekip yeni sezon öncesi Kocaelispor taraftarı ile buluştu. Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, hem Kocaelispor'un yeni sezon heyecanına ortak oldu hem de sevilen sanatçı Buray'ın konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.

YEŞİL-SİYAHLI EKİP SAHNEDE

Gecenin en heyecan verici anlarından biri ise Kocaelispor teknik heyeti ile futbolcuların tek tek sahneye davet edilmesi oldu. Binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan yeşil-siyahlı ekip, büyük alkışlarla karşılandı. Etkinlikte, Kocaelisporlu futbolcular taraftarın karşısına çıkarken son transfer olan Metehan Altunbaş'ın tanıtımı da ilk kez bu programda gerçekleştirildi. Meydanı dolduran taraftarlar, futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, yeni sezona ilişkin umut ve heyecan tezahüratlarla meydanı doldurdu. Coşkunun zirveye ulaştığı gecede yeşil-siyahlılar, takımlarına yeni sezon öncesinde tam destek mesajı verdi.

BURAY'DAN KOCAELİSPOR MARŞI

Programın finalinde sahne alan Buray, sevilen eserlerini Kocaelililer için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce Kocaelispor taraftarı ve vatandaş, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek meydanı yeşil-siyah renklere bürüdü. Gecenin en coşkulu anlarından biri, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un Buray'a Kocaelispor forması hediye etmesinin ardından yaşandı. Formayı giyen Buray, binlerce taraftarla birlikte Kocaelispor Marşı'nı seslendirirken, konser alanını dolduran yeşil-siyahlılar marşa tek yürek halinde eşlik etti.