Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 6 Nisan’da düzenlenecek olan Runtalya Maratonu’na katılıyor.İSTANBUL (İGFA) - "Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla Cumhuriyetin ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 6 Nisan’da düzenlenecek olan Runtalya Maratonu’na katılıyor. 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan maratonda TEGV için koşan gönüllüler, “30.Yılımızda Adımlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” kampanyasıyla adımlarını nitelikli eğitim desteğine dönüştürecekler.

6 Nisan’da düzenlenecek Runtalya Maratonu’nda TEGV için koşmak isteyenler, İyilik Peşinde Koş platformu üzerinden “30.Yılımızda Adımlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” kampanyasını seçerek TEGV için koşabilecekler.

Koşuya katılamayanlar da Runtalya kapsamında bağış toplama kampanyası düzenleyen koşucular aracılığıyla nitelikli eğitime destek olabilecekler.

Runtalya Maratonu kapsamında 24 Mart’ta açılan kampanyalar, 20 Nisan’a kadar bağışlara açık olacak.

Maratonda TEGV’le koşmak ve bağış kampanyalarına katılmak isteyen koşucu ve bağışçılar, www.tegv.org/runtalya-maratonu-2025 adresinden kayıt yaptırabiliyor.