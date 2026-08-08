ANKARA (İGFA) - Etkinlikte; tarım işçilerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimi verildi, genel sağlık taramaları yapıldı ve kişisel bakım malzemelerini içeren hijyen kiti dağıtıldı. Ayrıca, sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şereflikoçhisar Belediyesi iş birliğinde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik 'sağlık ve kültür buluşması' etkinliği düzenlendi.

Şereflikoçhisar ilçesi Karabük Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçileri için düzenlenen etkinlikte; tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandı.

MOBİL DUŞ HİZMETİ İLE YÜZLER GÜLDÜ

Etkinlik kapsamında mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik; iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimi verilirken tarımsal faaliyetlerde güvenli pestisit kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve doğru ilaçlama yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ABB sağlık ekipleri tarafından genel sağlık taramaları yapılan işçilere kişisel bakım malzemelerini içeren hijyen kiti desteği sağlandı ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bölgeye mobil duş hizmeti götürüldü.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açık alana yerleştirilen bir TIR üzerine kurulan ekrandan da sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.