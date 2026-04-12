TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 26. haftasında deplasmanda Glint Manisa Basket'e 100-96 kaybetti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Glint Manisa Basket'e konuk oldu.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, Hugo Besson ve Marek Blazevic'in sayılarıyla maça 5-0 ile giriş yaparken, Alex Perez ve Marek Blazevic'in basketleri sonrası ev sahibi takım 3.20'de skoru 10-10 eşitledi. Marek Blazevic, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilliler, Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson'un skor katkısıyla ilk periyodu 23-30 önde kapattı.

İkinci periyoda Markel Starks'ın 2 üçlüğüyle başlayan Manisa temsilcisi skoru 29-30'a getirirken, rakibin 6-0'lık serisine Furkan Korkmaz'ın basketi son verdi. Sadık Emir Kabaca'nın basketleri sonrası ev sahibi takım 13. dakika sonunda 36-34 öne geçerken, Furkan Korkmaz'ın üçlüğü sonrası rakip sayılarına Marek Blazevic, Alex Perez ve Yiğitcan ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 49-47 geride girdi.

Üçüncü periyoda Marek Blazevic'in turnike basketiyle başlayan TOFAŞ, Hugo Besson'un sayıları rakip basketlerine engel olamayınca 24. dakikada fark 9'a çıktı: 61-52. Rakibin 7-0'lık serisine Hugo Besson'un üçlüğü son verirken, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in üçlükleri 25. dakikada durumu 63-61'e taşıdı. Sadık Emir Kabaca'nın basketleriyle 27.30'da 65-67 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla son çeyreğe 69-70 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı üçlüklerle başlarken Erik Stevenson'un üçlüğüne yanıt Furkan Korkmaz'dan geldi: 72-73. Marek Blazevic'in basketi sonrası Erik Stevenson'un üçlüklerine engel olamayan Mavi Yeşilliler, 33. dakikada 8 sayı geriye (83-75) düşerken, bitime 4.43 kala fark çift hanelere çıktı: 90-80. Kalan bölümde Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Tolga Geçim ve Alex Perez ile farkı kapatmaya çalışan TOFAŞ, bitime 49 saniye kala skoru 96-90'a taşısa da Yiğitcan Saybir ve Alex Perez'in üçlükleri sonrası parkeden 100-96 mağlup ayrıldı.

Manisa deplasmanında TOFAŞ'ta Alex Perez 23 sayı; Yiğitcan Saybir 19 sayıyla oynarken; Marek Blazevic 16 sayı; Hugo Besson 14 sayı ve Sadık Emir Kabaca 10 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 17 Nisan Cuma günü evinde Beşiktaş GAİN ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.