TOFAŞ U18 Genç Takımı, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen 2026 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son gününde Azerbaycan temsilcisi BC Sabah'a 86-60 kaybedince organizasyonu sekizincilikle tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2026 final günü karşılaşmalarıyla tamamlanıyor.

Bosna Hersek'in Laktasi şehrinde düzenlenen organizasyonun grup maçları bölümünde Sırbistan'ın Spartak Office Shoes takımına 75-69 mağlup olan, ikinci maçta ise Telekom Baskets Bonn karşısından 75-70 galip ayrılan Bursa temsilcisi, sayı averajı farkıyla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların arından 5-8 klasman maçlarına çıkan Fırat Yavuz yönetimindeki Mavi Yeşilliler, ilk maçında Alman temsilcisi EWE Baskets Oldenburg'a 77-52 kaybettikten sonra son gün mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi BC Sabah ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 86-60 kaybeden TOFAŞ, daha önce bir kez ikinci; 2 kez de üçüncü sıradan kürsüye çıktığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni bu yıl sekizinci sırada tamamlamış oldu.

BC Sabah karşısında TOFAŞ'ta Rıza Poyraz Paşaoğlu 14 sayı kaydederken; Mustafa Soykan Bağadır 13 sayıyla oynadı.