Ligde evinde bu sezon maç kaybetmeyen TOFAŞ Basketbol Takımı’nın16 Mart’ta Darüşşafaka Lassa ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’tesatışa çıktı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefleyen TOFAŞ, 21. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa’yı ağırlayacak. Bu sezon evinde oynadığı tüm lig maçlarından galibiyetle ayrılan Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde serisini sürdürmeyi hedeflerken; 16 Mart Pazar günü saat 18.00’de, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.