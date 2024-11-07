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Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 11.00’den itibaren açık olacak.

Gençlik Spor'un 2025 bütçesi kabul edildi... Spor kulüplerine 500 milyon liraya yakın Bakanlık yardımı geliyor

Gençlik Spor'un 2025 bütçesi kabul edildi... Spor kulüplerine 500 milyon liraya yakın Bakanlık yardımı geliyor

Mavi Yeşilliler, 17 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu mücadelede basketbol severlerin desteğini bekliyor.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 17 Kasım’da Aliağa Petkimspor ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıkardı. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 5’te 5 yaparak yoluna yenilgisiz devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 7. haftada sahasında oynayacağı Aliağa Petkimspor maçı biletleri satışa çıktı.