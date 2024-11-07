Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, kente kazandırdığı Alikahya Atatürk Spor Salonu’nda antrenman yaparak 2. Lige yükselme başarısı gösteren Kocaeli Voleybol Akademi’nin maçını izlemek için İzmit’e gelecekKOCAELİ (İGFA) - Spora ve sporcuya yatırım yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile Alikahya Atatürk Spor Salonu’nu kente kazandıran Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, salonda antrenman yaparak 2. Lige yükselen Kocaeli Voleybol Akademi’nin maçını izlemek için İzmit’e gelecek. Sadettin Saran, Kocaeli Voleybol Akademi’nin 10 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü ile oynanacağı maçı takip edecek.

SPORUN GELİŞMESİ ADINA

Başkan Hürriyet de geçtiğimiz ay Kocaeli Voleybol Akademi Voleybol takımıyla birlikte ziyaret ederek spora katkılarından dolayı teşekkürlerini ilettiği Sadettin Saran ile maç günü bir araya gelecek. Hürriyet ve Saran, Kocaeli’de spor altyapısının gelişerek daha fazla gence ulaşması adına yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak.