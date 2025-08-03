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1993 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki oyuncu, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmaktadır.

2024-2025 Sezonunda TOFAŞ forması altında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29 maçta görev yapan ve maç başı 14.6 sayı (%40 üçlük isabeti)-6.2 asist-2.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan Alex Perez, BSL’de “normal sezonun asist liderleri” sıralamasında ilk sırada zirvede yer alırken, FIBA Europe Cup’ta da 13 maçta 10.6 sayı (yüzde 34 üçlük isabeti)-6.3 asist-4.1 ribaund ortalamalarını sergilemişti.

2025-2026 Sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Tofaş Spor Kulübü, oyun kurucu pozisyonu için deneyimli oyuncuyla yeniden anlaşma sağladı.

Tofaş Spor Kulübü, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Alex Perez ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesini uzattı. BURSA (İGFA) - Meksika asıllı Amerikalı point guard Alex Perez, yeni sezonda da TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarısı için ter dökecek.

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