FIBA Europe Cup normal sezon grup maçlarını yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ, 2. tur K Grubu açılış haftasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı ağırlayacak. 4 Aralık Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı konuk ediyor.

Şampiyonanın normal sezon grup maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve A Grubu’nu 6’da 6 galibiyetle lider olarak tamamlayan Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle 2. tura da galibiyetle başlamayı hedeflerken, bu maç öncesinde resmi maçlarda 14 maçlık galibiyet serisi bulunan Mavi Yeşillilerin kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor. Normal sezonda G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ve “en iyi altıncı” ikinci olarak 2. tura yükselen Maroussi, hafta sonunda Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 100-74 mağlup ayrılmıştı.

4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Sırbistan’dan Aleksandar Glisic, Ukrayna’dan Sergii Zashchuk ve Fransa’dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ-Maroussi Basketball Club maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Tofaş – Maroussi Basketball Club karşılaşmasının bilet satışları; biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Pota Arkası (205-206-215-216) - 90.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 150.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 200.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 500.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 550.00 TL

VIP 1 (201) - 750.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

A2 (10-14 arası) - 2.500.00 TL

C2 (11-14 arası) - 2.500.00 TL

B3 (18-22 arası, 32-50 arası) - 4.000.00 TL

B2 (23 ve 43-53 arası) - 4.500.00 TL

Biletix Bursa Bölge Parekende Satış Noktaları;

Çetin Family (Emek)

Haftanın her günü 10:00 - 22:00

Turgut Özal Cad. No:1 Emek / Bursa

Çetin Family (Nilüfer)

Haftanın her günü 10:00 - 22:00

Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza İş Merkezi No: 9/A-B Nilüfer / Bursa

ÖNEMLİ NOTLAR;

- Dijital Bilet (PDF bilet) sahiplerinin her ihtimale karşı biletlerinin çıktısını alarak salona gelmeleri önerilmektedir.

- Salon görevlilerinin uyarılarını lütfen dikkate alın. Salon içerisinde yer gösterici görevlilerinden yerlerinizin gösterilmesi konusunda yardım alabilirsiniz.

- Bilet veya kombinelerinizin üzerinde yazan blok ve koltukta oturmanız gerekmektedir.

- Salona girerken parfüm, deodorant, pet şişe, suluk, şemsiye vb. gibi sahaya atılması mümkün olan şeyleri yanınızda bulundurmamanız gerekmektedir. Yanınızda getirdiğiniz taktirde güvenlik tarafından salona girişine izin verilmeyebilir. El konulan eşyalardan TOFAŞ Spor Kulübü sorumlu değildir.

- Herhangi bir tribüne rakip takım ya da farklı takım ürünleriyle girilmesi yasaktır. Tespit edilen kişiler salon dışına çıkarılacaktır.

- 2024/2025 Sezonu kombine kartları, iç sahada oynanacak (FIBA Europe Cup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, muhtemel Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off maçları ve Türkiye Kupası çeyrek final maçı da dahil olmak üzere) tüm karşılaşmalarda geçerlidir.

- 0 ile 12 yaş arası çocuklar, ücretsiz bir şekilde salona giriş yapabilmektedir. 13 yaş ve üzeri için bilet istenmektedir.

- FIAT Engelsiz Tribün’de yer alacak olan engelli vatandaşlarımız, davetiyelerini refakatçileri aracılığıyla maç günü salon bilet gişemizden engelli kartlarını ve kimliğini ibraz ederek alabileceklerdir.

- 2024/2025 Sezonu için kombine kart ve maçlık bilet satın almış olan taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak Covid-19 tedbirleri protokolünü ve uygulanacak sağlık kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.