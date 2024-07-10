TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı FIBA Europe Cup’ta temsil edecek. Turnuvanın yeni sezon kuraları 19 Temmuz’da çekilecek.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup 2024-2025 sezonunda yer alacak takımlar açıklandı. Orhun Ene yönetimindeki TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı FIBA Europe Cup’ta temsil edecek. FIBA tarafından yapılan açıklamada FIBA Europe Cup’ta aralarında TOFAŞ’ın da bulunduğu 15 takım direkt olarak normal sezon gruplarında yer alacak. Kalan 25 takım ise hem Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) hem de Europe Cup ön eleme turu müsabakalarının ardından belli olacak.

FIBA Europe Cup 2024-2025 normal sezonunda toplam 40 takım mücadele edecek ve normal sezon 4’er takımlı 10 gruptan oluşacak. Normal sezonunda grup birincisi olan 10 takım ile tüm gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım ikinci tura yükselecek. 4 Ayrı gruptan oluşacak ikinci turda ilk 2 sırada yer alan ekipler ise çeyrek finale kalacak. Turnuvanın yeni sezon kuraları 19 Temmuz 2024 Cuma günü Almanya’nın Münih kentinde çekilecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın da arasında yer aldığı doğrudan FIBA Europe Cup 2024-2025 normal sezonuna katılmaya hak kazanan kulüpler şu şekilde;

Hubo Limburg United (BEL)

BC Balkan (BUL)

Petrolina AEK BC (CYP)

Casademont Zaragoza (ESP)

BC Pärnu Sadam (EST)

ESSM Le Portel (FRA)

MHP RIESEN Ludwigsburg (GER)

Basketball Löwen Braunschweig (GER)

NHSZ - Szolnoki Olajbanyasz (HUN)

PGE Spojnia Stargard (POL)

Anwil Wloclawek (POL)

FC Porto (POR)

FC Arges Pitesti (ROU)

Bursaspor (TUR)

Tofas Bursa (TUR)