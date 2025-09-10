Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarım sektörünün güncel sorunlarının ele alındığı toplantıya İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de katıldı.

TARIMIN NABZI TOBB’DA TUTULDU

Toplantıda tarımsal üretimden pazarlama süreçlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Üreticilerin yaşadığı sıkıntılar, sektörel beklentiler ve çözüm önerileri detaylı biçimde ele alındı.

NECMİ SEZER TOPLANTIYA KATILDI

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer’in de katılım sağladığı toplantıda, bölgesel sorunlar ve üretici talepleri gündeme taşındı. Sezer, tarımın sürdürülebilirliği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR TARTIŞILDI

Tarım sektörünün geleceği açısından atılması gereken stratejik adımların da konuşulduğu toplantı, üreticilerin sesi olma misyonunu sürdürdü. TOBB Tarım Kurulu, sektörün gelişimi için çözüm odaklı yaklaşımını sürdürmeye kararlı.