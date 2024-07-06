TOBBES Vakfı Başkanı Öztürk, banka promosyonları ve anlaşmalı hastaneler konularında Sandık ve Derneğin işbirliği yaparak hareket edebileceği müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - TOBB Emeklileri Derneği (TOBBEMEKDER) Mustafa Faruk Altun başkanlığında bir heyetle İstanbul'da TOBBES Vakfı Merkezi'nde gerçekleştirilen 59. Dönem Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Dernek heyetinde Dernek Başkan Yardımcısı Sedat Mümtaz Gedikoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Uçan ve Denetim Kurulu Y. Üyesi Ömer Faruk Bilgiç yer aldı.

Genel Kurul toplantısı öncesinde TOBBES Vakıf Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve Sandık Genel Müdürü Ali Öztürk'ün makamlarında kabul edilen TOBBEMEKDER Heyeti, TOBB emeklilerinin maaşlarındaki ve sağlık haklarındaki gerileme, promosyon anlaşmaları ile diğer sosyal haklara ilave olarak TOBBES Genel Kurulu'nda emeklilerin de temsil edilmesi konusundaki talepleri dile getirdi. Emeklilerin sorunları ve çözüm önerilerinden oluşan dosya Başkan Öztürk'e takdim edilerek, Genel Kurul delegelerine aynı içerikte hazırlanan el ilanları dağıtıldı.

TOBBES Vakfı Başkanı Selçuk Öztürk, promosyon anlaşmaları ve anlaşmalı hastaneler konularında Sandık ve Derneğin işbirliği yaparak hareket edeceği müjdesini verdi.

Genel Kurul toplantısı sonrasında bir açıklama yapan TOBBEMEKDER Başkanı Mustafa Faruk Altun, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydederek, “Biz emekiler nihayetinde aynı gemide ve aynı rotadayız. Bizleri temsil eden TOBBES Vakfı'nın yöneticileri ve delegeleriyle görüşmelerimizin tüm safhalarında dernekleşmenin, sorunların iletilmesi ve çözüme kavuşturulması yönünde çok önemli olduğunu dile getirdik. Tek çatı altında olmak ve taleplerin ve çözüm önerilerinin bu kanal vasıtasıyla iletilmesinin önemi ve faydası üzerinde durduk” şeklinde konuştu.

Başkan Altun, çözüm bekleyen tüm konuları, önce yapıcı müzakerelerle çözmek istediklerinin altını çizerek, “Kararlıyız ve kaybettiğimiz haklara yeniden kavuşmak için her geçen gün büyüyen Derneğimiz aracılığıyla yolumuza gerekirse hukuki mücadeleyle de devam edeceğiz. TOBBES Başkanımız ve Genel Müdürümüze bugün sorunlarımıza kulak verdikleri, yapıcı yaklaşımları ve işbirliği yolunu açtıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.