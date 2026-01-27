Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem fiyatlarındaki artışa karşı piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Şubat ayında toplam 3,9 milyon ton hububat ve yem hammaddesini satışa sunacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasasında arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla regülasyon çalışmalarını sürdürüyor. TMO tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2025'ten bu yana sabit fiyatlarla sürdürülen hububat satışlarına Şubat ayında da devam edileceği bildirildi.

Son haftalarda yem fiyatlarında yaşanan artışın yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, besici ve yetiştiriciler ile yem sektörüne yönelik olarak TMO stoklarından yüksek miktarda yem hammaddesi satışı yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda; başta mısır ve arpa olmak üzere, yem sektöründe kullanılabilecek düşük vasıflı buğdayların da dâhil olduğu 1,7 milyon ton yem hammaddesi makul fiyatlarla satışa açıldı. Ayrıca un, makarna ve bulgur sanayisine yönelik 2,2 milyon ton buğday ile birlikte Şubat ayında toplam 3,9 milyon ton hububat piyasaya sunulmuş oldu.

Satışlara ilişkin başvuruların 28 Ocak 2026 tarihinden itibaren alınacağı belirtilirken, detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.