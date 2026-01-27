Ticaret Bakanlığı, yerli üretici Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi'nin başvurusu üzerine, sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. Mevcut dampinge karşı önlemler soruşturma süresince yürürlükte kalacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyimlik) ürünlerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldığını duyurdu.

Soruşturma, yerli üretici Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatıldı. Bakanlık açıklamasında, mevcut dampinge karşı önlemlerin etkisiz hâle gelmemesi ve soruşturma süresince geçici önlemlerin yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, soruşturma kapsamında ilgili ihracatçı, üretici ve ithalatçı firmalara bilgilendirme yapılacağını belirterek, soru formlarının yayım tarihinden itibaren 37 gün içinde cevaplanması gerektiğini açıkladı. Soruşturma, Türkiye'deki yerli üreticileri korumayı ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesini amaçlıyor. Bakanlık, iş birliğine gelinmemesi veya eksik bilgi verilmesi durumunda, mevcut verilere göre değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz