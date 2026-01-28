Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıda 2026 yılı ücret zamları, işgücü piyasasında yaşanan zorluklar, yasal yükümlülükler ile insan kaynakları uzmanı geliştirme programı konuları ele alındı ve tartışıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Ünsal Makine İnsan Kaynakları yöneticisi Sıla Hanım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kayseri Üniversitesi İnsan Kaynakları Öğretim Üyesi Gül Karakuş, Kayseri sanayisinin büyük kuruluşları; Erciyes Anadolu Holding, Yataş, Başyazıcı Holding, Femaş Grup, Narmet, Turkuaz Seramik, Erkut İnşaat, Simfer, Anka Danışmanlık ve Kalder Kayseri Şube Temsilciliği'nin insan kaynakları müdürleri ve yetkilileri katıldı.

