Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türk mobilya sektörünün dünyada marka haline geldiğini belirterek, kentsel dönüşüm ve deprem konutlarıyla iç piyasada da sektörün önünün açık olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli üç mobilya fuarından biri olarak gösterilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) kapılarını açtı. Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen fuarda, 3 bini aşkın marka yeni koleksiyonlarını sergiliyor. Fuara 150'den fazla ülkeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IIFF'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, etkinliğin 250 bin metrekarelik alanda düzenlendiğini söyledi.

'İHRACAT 20 KAT ARTTI'

Mobilya ihracatının 2002 yılında 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Bolat, 'Bugün mobilya ihracatımız 4,6 milyar dolara ulaştı. Ahşap mobilyada da Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin seviyesine, yani 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız' dedi.

Mobilya sektörünün çok sayıda sektörle entegre olduğunu belirten Bolat, 'Gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı zamanda Türk mobilyası dünyada beğenilen, trend olan ve tercih edilen bir sektör haline geldi' ifadelerini kullandı.

KİLOGRAM DEĞERİ 4,2 DOLARA YÜKSELDİ

Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2 pay aldığını belirten Bolat, mobilya ihracatında kilogram değerinin 2,43 dolardan 4,2 dolara yükselmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Afrika ve Orta Doğu'nun en önemli pazarlar arasında yer aldığını aktardı.

IIFF'nin 'prestijli fuar' ilan edildiğini hatırlatan Bolat, bakanlık olarak sektöre güçlü destek verdiklerini belirtti. Geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon lira destek sağlandığını açıklayan Bolat, 2026 yılında yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile alım heyetlerine yönelik desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini belirterek, 'Yüzde 30'ların altı göründü. Hedefimiz enflasyonu yüzde 20'lerin altına indirmek' dedi. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.