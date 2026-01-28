Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hatip Çelik, sofralık yumurta ihracatına yönelik kısıtlamaların devam etmesinin Mardin'de üretimi, istihdamı ve yatırımları ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaların bir an önce kaldırılmasını istedi.

MARDİN (İGFA) - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Türkiye'de sofralık yumurta ihracatına yönelik devam eden kayıt ve izin uygulamalarının, Mardin'deki üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi. Çelik, geçtiğimiz yıl yaşanan kuş gribi salgını sonrası getirilen kısıtlamaların hâlâ yürürlükte olmasının sektörde ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı.

İhracat kısıtlamaları nedeniyle firmaların yurt dışı anlaşmalarını kaybettiğini belirten Çelik, iç piyasada ürün fazlası oluştuğunu, fiyatların düştüğünü ve üretim kapasitesinin azaltıldığını ifade etti. Bu durumun yeni yatırımların askıya alınmasına neden olduğunu dile getirdi.

ÜRETİM VE HAYVAN SAYISINDA DÜŞÜŞ

Mardin'in son yıllarda yumurta sektöründe önemli bir üretim merkezi haline geldiğini hatırlatan Çelik, kentte 10 modern tesis yatırımı yapıldığını ancak ihracat kotaları ve bürokratik süreçlerin büyümeyi engellediğini söyledi. Kentte günlük yumurta üretim kapasitesinin 1 milyon adede gerilediğini açıklayan Çelik, aktif kanatlı hayvan sayısının 2024'te 2 milyon 887 bin 696 iken, 2025'te yüzde 16 azalarak 2 milyon 425 bin 177'ye düştüğünü belirtti. Boş kümesler olmasına rağmen ticari belirsizlik nedeniyle damızlık hayvan yatırımlarının yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Mardinli firmaların başta Dubai olmak üzere Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihracat yaptığını belirten Çelik, kotalar nedeniyle sözleşmelerin iptal edildiğini ve firmaların neredeyse maliyetine üretim yapmak zorunda kaldığını söyledi. Kayıtlı ihracat uygulamasının bürokratik süreçleri uzattığını ve teslimatları zorlaştırdığını dile getiren Çelik, bunun uluslararası alıcılarda güven kaybına yol açtığını ifade etti. İhracatta öngörülebilir ve hızlı bir model oluşturulması gerektiğini vurguladı.

'SORUN SADECE ÜRETİCİYLE SINIRLI DEĞİL'

Temmuz 2025'te yapılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi muafiyetlerinin rekabet avantajı sağladığını ancak temel sorunun devam ettiğini belirten MTSO Başkanı Hatip Çelik, kısıtlamaların istihdamdan yem tedarik zincirine, ambalaj ve veteriner hizmetlerinden kırsal kalkınmaya kadar geniş bir ekosistemi olumsuz etkilediğini söyledi. Mardin gibi sınır illerinin ihracat ihtiyaçlarının mevzuatlarda dikkate alınması gerektiğini ifade eden Çelik, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, 'Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için yumurta ihracatına yönelik kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz' dedi.