Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'TMMOB'un Kadın Başkanları' paneli, meslek yaşamında kadınların deneyimleri, örgütlü mücadele ve dayanışma başlıklarıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - BAOB Ortak Salon'da düzenlenen panelin sunuculuğunu TMMOB Bursa İKK Kadın Çalışma Grubu Başkanı Gülsemin Ayyıldız üstlenirken, moderatörlüğünü İnşaat Mühendisi Ülkü Küçükkayalar yaptı.

Panele; Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Soyutürk, İç Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nehir Özbey, Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Çakır konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanlarındaki mesleki yolculuklarının ele alındığı panelde, kadın yöneticiler karşılaştıkları deneyimleri, meslek örgütlerindeki sorumluluklarını ve kadın dayanışmasının önemini katılımcılarla paylaştı.

Panelde, kadınların çalışma hayatında daha görünür olması, meslek odalarında kadınların etkin rol alması ve örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, konuşmacılar ve katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği pasta kesimiyle sona erdi.