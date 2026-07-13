Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2026'nın ilk 6 ayında 450 noktada yaya geçidini yenileyerek 'Önce Yaya' sembolü uygulaması gerçekleştirdi. Bu sayede özellikle okul çevreleri ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda yaya güvenliği ve trafik düzeni güçlendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların güvenliğini artırmak ve trafik düzenini güçlendirmek amacıyla kent genelinde çalışmalar periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla görünürlüğünü kaybeden yaya geçitleri yeniden boyanırken, sürücülerin dikkatini artırmak amacıyla yol üzerine 'Önce Yaya' sembolleri uygulanıyor. Özellikle okul çevreleri, kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yayaların karşıdan karşıya geçişleri daha güvenli hale getiriliyor.

6 AYDA 450 NOKTADA YAYA GEÇİDİ ÇALIŞMASI

2026 yılının başından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 14 bin metrekare çift komponent boya kullanılarak 450 adet yaya geçidi imalatı tamamlandı. Yüksek dayanıklılığa sahip boya ile gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde yaya geçitlerinin görünürlüğü artırıldı. Böylelikle özellikle gece saatlerinde, olumsuz hava koşullarında ve yoğun trafik akışının bulunduğu bölgelerde sürücülerin yaya geçitlerini daha kolay fark etmesi sağlanıyor. Büyükşehir'in vatandaş odaklı çalışmaları ise vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sunuyor.