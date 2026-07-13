Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek özel programa ilişkin paylaşım yaptı.

ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından 'İrade Bizim Zafer Bizim' mesajıyla paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'da milletin iradesiyle yazılan destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağını belirtti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda aziz şehitlerin rahmet, minnet ve dualarla anılacağını, kahraman gazilere ise şükranların sunulacağını ifade etti.

Paylaşımında, 'Millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız.' ifadelerine yer veren Duran, programın birlik, beraberlik, kardeşlik ve demokrasiye bağlılığın güçlü bir göstergesi olacağını vurguladı.

Burhanettin Duran, tüm vatandaşları programa davet ederek etkinliğin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.