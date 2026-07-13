Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından Van'da düzenlenen toplantıya katılan Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın, silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon süreçlerinin hukuki boyutlarının ele alındığı oturumlarda baroyu temsil etti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından 'Barış İnşasında Yeni Bir Dönem: Meclis Komisyonu Raporu Işığında Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden Entegrasyon Süreçlerine Dair Hukuki İlkeler' başlığıyla düzenlenen toplantının ikinci oturumu, 11 Temmuz 2026 tarihinde Van'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ağrı Barosu adına Baro Başkanı Av. Serdar Günakın katıldı.

HUKUKİ İLKELER VE TOPLUMSAL BARIŞ MASAYA YATIRILDI

Silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon (DDR) süreçlerinin hukuki boyutlarının değerlendirildiği toplantıda, demokratikleşme ve kalıcı toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik hukuki perspektifler ele alındı. Farklı kesimlerden katılımcıların yer aldığı programda, Meclis Komisyonu raporu ışığında yürütülebilecek çalışmalar ve hukuki ilkeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Toplantının, barış süreçlerine ilişkin hukuki çerçevenin geliştirilmesi ve demokratik mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişleriyle tamamlandığı bildirildi.