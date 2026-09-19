Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Türkiye'nin farklı kentlerinden belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Kayseri'de başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaş ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanları ve meclis üyeleri katılıyor.

İki gün sürecek programın ilk gününde katılımcılar Anadolu Tarihi'nin Önsözü, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de bir araya gelirken, program kapsamında tanıtım faaliyetleri ve saha gezileri gerçekleştirilecek.

Bir hotelde gerçekleştirilen programın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği tarafından hazırlanan tanıtım filmleri ile Zenginlikler Şehri Kayseri film gösterimi yapıldı.

Film gösterimlerinin ardından açılış konuşmalarına geçilen programda Tarihi Kentler Birliği üyelerine hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kayseri'de hoş karşılanacaksınız ve iyi ağırlanacaksınız diye bir cümle vardı videonun sonunda. İnşallah, öyle olur. Değerli başkanlarımız burada bulundukları süre içerisinde Kayseri'mizi tanıyıp, Kayseri'mizle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceleyip daha sonra hep beraber muhabbet ortamında şehirlerine döndüklerinde enerji dolu bir şekilde şehirlerine hizmet etmeye devam ederler' dedi.

Başkan Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Burada değişik illerimizden, değişik yörelerimizden dostlarımızı görüyoruz. Adı meclis üyesi olabilir, adı belediye başkanı olabilir ama yaratılmışların en şereflisi insana hizmet etmek için çırpınan bir güzel heyet, güzel ekip var burada. Ben hep böyle görüyorum. Herkes kendi şehrine layık olmaya, onun daha iyi tanınmasını daha iyi hizmetlerle buluşmasını sağlamaya gayret gösterir. Elbette ufku, gayreti ve imkânı ne ise onları hayata geçirmeye gayret eder' diye konuştu.

'İnsan Odaklı Hizmet Etmek Hepsinden Önemli'

Konuşmasında ortak akıl vurgusu yapan Büyükkılıç, 'Ekip önemli, ortak akıl çok daha önemli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insana değer vermek, insan odaklı hizmet etmek hepsinden önemli olsa gerek. O açıdan yerel yönetimler hep bunu amaçlamıştır. Elbette yol yaparız, kaldırım yaparız, asfalt yaparız, park bahçelerimizde düzenleme yaparız, hizmetin çeşitliliği çoktur. Ama bütün bunların yanında hem geçmişimize hem mevcut durumumuza hem de geleceğe karşı şehirlerin hizmetkârları olarak sorumluluklarımız vardır. Bu sorumlulukları asla göz ardı edemeyiz. Elbette daha iyisini daha güzelini, insanların hem gereksinimini karşılayacak hem onları memnun edecek anlayış içerisinde hizmet yapmayı sürdürürüz' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, tarihi sorumluluk bilincinin 2000'li yıllarda gündeme geldiğine değinerek, şunları kaydetti: 'Elbette daha önce şehrimizle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Her şeyden önce Metin Sözen Hocamı rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Bir ekol ve okul anlayışı içerisinde her birimizi yetiştirmeye, her bölgemizin özelliklerine uygun projeleri hayata geçirmeye ve tarihi dokuyla ilgili mevcudu hem koruma hem de geleceğe taşıma adına hepimize bir şeyler öğretmeye gayret ediyordu. Öyle bir insanın yerinin doldurulamayacağını hep beraber gözlemliyoruz.'

Büyükkılıç, merhum Prof. Dr. Metin Sözen'in yol gösterici nasihat ve mesajlarından da söz ederek, Tarihi Kentler Birliği'nin geçmişten bugüne gösterdiği gelişimi anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Özel proje ve özel gayretlerle çok işlerin yapılacağını ve örnek projelerin hayata geçirileceğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminden Ankara Büyükşehir'de hizmetini sürdüren çok değerli Tarihi Kentler Birliğimizin Başkanı Mansur Başkanımızda olduğu gibi. Hizmetin küçüğü, büyüğü olmaz. Tarihi dokuyu önemsemeliyiz, mevcut koşullarla uyarlamalıyız ve geleceğe taşımalıyız' Şeklinde konuştu.

'Tarihi Dokuyu Bilinçli Bir Şekilde Geleceğe Taşımamız Lazım'

Başkan Büyükkılıç, tarihi dokuyu önemserken teknolojiden de yararlanılması gerektiğinin önemine işaret ederek, tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmanın yanı sıra bu tarihi eserlere fonksiyon kazandırmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, 'Herkes bu bilinç ve anlayış içerisinde projelere sahip çıkmaya başladı. Bakanlıklarımızla iş birlikleri yapıldı derken iyi bir noktaya geldik. Yeter mi yetmez. Bir ihtisas kuruluşu Tarihi Kentler Birliği. Bir ekol, bir okul, bir eğitim yuvası. Tarihi dokuyu bilinçli bir şekilde geleceğe taşımamız lazım. Biz de bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Ticaret İliklerimize İşlemiş'

Kadim Kent Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine de ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, 'Ticaret iliklerimize işlemiş. Şuanda da Ahilik Haftası. Şehrimizde müzesi de bulunan Ahi Evran merhumu rahmetle anmış ve haftasını yâd etmiş olacağız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi olan dinamik bir nüfusa sahip olan güzel bir şehir olduğunu dile getirerek, Kayseri'yi daha iyi noktaya taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ülkenin kış turizmi açısından önemine de değinen Büyükkılıç, Erciyes'in 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladığını hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri'nin tanıtımı için bölgede yapılan yatırımlardan da söz ederek, Kapadokya-Erciyes turizm destinasyonu oluşturduklarını belirtti. Büyükkılıç, kadim kentin Cumhuriyet Meydanı ve çevresi başta olmak üzere sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasları tek tek anlatarak, Yamula Barajı kıyılarında gün yüzüne çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosillerden ve 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nden de söz etti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda Tarihi Kentler Birliği üyelerini Kayseri'de görmekten dolayı keyif alıp, onur duyduğunu paylaşarak, teşriflerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

'Kayseri'yi O Kadar Güzel Anlattınız ki Hepimiz Gelip Yerleşsek Yeri Var'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ve TKB Başkanı Mansur Yavaş ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Sayın Başkanım, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ağırlanacağımızdan emin olduk. Biraz önce Kayseri'yi o kadar güzel anlattınız ki hepimiz gelip yerleşsek yeri var' dedi.

Büyükkılıç'ın belediye başkanlığı tecrübesini hatırlatan Yavaş, 'Bir belediye başkanı eğer başarılı olmak istiyorsa kendi ilçesinde, beldesinde veya kentinde ne kadar değeri var bunların hepsini öne çıkarıp, bütün dünyaya tanıtmak için çalışması lazım. Çalıştığı zaman hem kendi ilini, beldesini bütün dünyaya tanıttığı gibi aynı zamanda beldesine büyük bir zenginlik olacağını mutlaka görmüş olacak. Daha da önemlisi bize geçmişten miras kalan bu eserlerin hepsine sahip çıkmak suretiyle bizden sonra gelenlere de bir emanet olarak devretmiş olacağız' şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş, Kayseri'nin gastronomisi ile övüldüğünü belirterek, kentin zengin mutfağını yakından tanıyacaklarını söyledi.

Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı vesilesiyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olan Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bizleri bu güzel şehirde ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve toplantımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına ayrı bir parantez açan Yavaş, büyük deha Mimar Sinan'ı anarak, Sinan'ı örnek alan yol haritası oluşturmaları gerektiğini kaydederek, merhum Prof. Dr. Metin Sözen'i de rahmet andı.

'Kayseri Denilince Herkes Gelmiş, Boşuna Gelmemiş'

Tarihi Kentler Birliği yapısı ve çalışmalarına dair de bilgiler veren Başkan Yavaş, 493 belediyenin aynı çatı altında buluştuğunu ifade ederek, birlik olarak istişare kültürü içerisinde projeler gerçekleştireceklerini söyledi. Yavaş, somut ve soyut kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaparak, 19 Eylül Cumartesi günü devam edecek toplantının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı açılış programının ardından Kayseri'nin kültürel zenginliklerini yakından tanımaya yönelik gezi düzenleneceğini hatırlatarak, 'Katılım çok güzel. Sayın Başkanım, Kayseri denilince herkes gelmiş, boşuna gelmemiş. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, Kayseri'nin tarihî ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalarla devam etti.

Tarihi Kentler Birliği'nden Kayseri Kültür Yolu Gezisi

Program kapsamında TKB heyeti, Kayseri'nin tarihî ve kültürel dokusunu yakından tanımak amacıyla Kayseri Kültür Yolu Gezisi gerçekleştirdi. Kayseri'nin sahip olduğu zengin tarihî mirasın yanı sıra kültürel, turistik ve gastronomi değerlerinin de tanıtıldığı programda, kentin farklı dönemlere ait kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar yerinde görüldü.

Geziye, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden bağlayan Tarihi Kentler Birliği heyetine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından müzeye daire bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi de toplantı vesilesiyle Kayseri'de yürüttüğü kültürel miras ve şehircilik çalışmalarını katılımcılara aktarıyor.

Kayseri'nin Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtılacak

Tarihi Kentler Birliği'nin Kayseri buluşmasında, birliğin çalışmaları ve gündemindeki konuların yanı sıra kentlerin kültürel miras, turizm ve tanıtım potansiyellerine ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirilecek.

19 Eylül Cumartesi günü devam edecek programda ise TKB 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile kentin kültürel mirasına ilişkin sunumlar yapılacak ve Kayseri'nin önemli tarihî ve turistik noktalarına yönelik saha gezileri gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TKB 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen belediye başkanları ve meclis üyeleri, tarihî kentlerin korunması ve yaşatılması konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.