Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişi tutuklandı.
ANKARA (İGFA) - Son dönemlerde yaş sebze ve meyve fiyatlarının yüksek tutulmasına ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde yaş sebze ve meyve fiyatlarıyla oynandığı, fahiş fiyatlarla vatandaşlara yüksek fiyatlarda yaş sebze ve meyve satılmasında etkili olduğu iddiaları üzerine savcılı tarafından operasyon yapılmış, gözaltına alınan kişilerde 40'ının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Fahiş fiyatlarla ilgili operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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