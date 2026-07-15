Bakırköy Belediyesi'nin 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak sunduğu 'Yaz Spor Okulları' başladı. Açılışına katılan Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Çocuklarımıza bütün bir yaz boyunca eğlenecekleri, beden sağlıklarını güçlendirecekleri, belki de yeni sportif yeteneklerini keşfedecekleri bir imkân sunuyoruz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukları sporla buluşturmak ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları, yoğun katılımla başladı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde çok sayıda çocuğu ve ailesini ağırlayan programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, minik sporcularla tek tek ilgilendi. Bakırköy'de yetişecek onlarca çocuğun hep birlikte 'Sporcu Andı' okuduğu programda, öğrencilerin gerçekleştirdiği karate ve dans gösterisi renkli anlara sahne oldu. Startı verilen yaz spor okulunda 7-14 yaş arasındaki çocuklar; basketbol, voleybol, futbol, tenis, yüzme ve badminton olmak üzere 6 farklı branşta ücretsiz eğitim almanın yanı sıra, sosyal yönlerini geliştiren programlarla da buluşacak.

'ÇOCUKLARIMIZA SPORTİF YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLERİ BİR İMKÂN SUNUYORUZ'

Programda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, '2024 yılından itibaren başlattığımız Yaz Spor Okullarımızı tekrar açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız bütün bir kış boyunca çok çalıştılar, çok yoruldular. Şimdi yaz dönemi ve biz de Bakırköy Belediyesi olarak yaz okullarımızı tekrar hizmete sunuyoruz. Bu sene çocuklarımıza yeni sürprizlerimiz var. Badminton ve yüzme branşlarını bünyemize kattık. Çocuklarımıza bütün bir yaz boyunca eğlenecekleri, beden sağlıklarını güçlendirecekleri, belki de yeni sportif yeteneklerini keşfedecekleri bir imkân sunuyoruz. Jimnastik salonumuzu, tenis kortlarımızı ve soyunma odalarımızı yeniledik. 60 dönümlük Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nü yepyeni haliyle yine bu yaz da tüm Bakırköylü komşularımızın hizmetine sunduk. Bakırköy Belediyesi aileme emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.