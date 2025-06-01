Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tirilyespor Kulübü, sahildeki dolgu alanında faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlarının haksızca iptal edildiğini savunarak, dolgu imar planı ve gerekli plan değişiklikleri için yetkilileri göreve çağırdı.BURSA (İGFA) - Tirilyespor Kulübü, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye sahilindeki dolgu alanında bulunan işletmelerin yaşadığı imar sorununa dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yayımladı.

Dönemin Tirilye Belediyesi tarafından Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nda “avan proje ile düzenlenecek park alanı” olarak tanımlanan bölgede faaliyet gösteren işletmelerin, mevcut şartları yerine getirerek ruhsat alındığını hatırlatan Tirilyespor, 16.11.2009/73 ve 05.09.2011/51 sayılı kararlar ile 29.07.2011 tarihli yazıya dayanılarak plan uygulamalarının durdurulduğunu ve işletme ruhsatlarının haklar korunmadan iptal edildiğini vurguladı.

Sorunun çözümsüz bırakılarak günümüze taşındığı belirtilen açıklamada, Tirilye'deki dolgu alanında imar planı yapılması gerektiği belirtilerek, bu kapsamda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği vurgulandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tirilyespor, işletmelerin kazanılmış haklarının göz ardı edilerek sorumluluğun onlara yüklenmesini doğru bulmadığını ifade ederek, yetkililere 'çözüm üretin' çağrısında bulundu. Yıllardır adım atılmayan dolgu imar planı ve plan değişikliklerinin bir an önce yapılarak sorunun çözülmesini talep etti.