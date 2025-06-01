Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile infaz usullerinin genişletileceğini duyurdu. Hafta sonu, gece ve konutta infaz süreleri artırılırken, kadın, çocuk, yaşlı ve hasta hükümlülerin cezaları daha esnek şekilde uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta Sonu ve Gece İnfaz Süreleri Artıyor

İnsan odaklı bir yaklaşımla hazırlanan düzenlemenin özel infaz usullerinin kapsamını genişleterek hükümlülerin cezalarını daha insani koşullarda çekmelerine olanak tanıyacağını belirten Bakan Tunç, yeni düzenlemeyle, hafta sonu veya gece infaz usulü kapsamının genişletildiği kaydedildi.

Kasten işlenen suçlarda infaz süresi 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacağını belirten Bakan Tunç, konutta infaz usulü, yaş ve sağlık durumuna göre daha esnek hale getirildiğini; kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişiler için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebileceğini kaydetti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1929171470883647553

HASTA VE ENGELLİ HÜKÜMLÜLERE KOLAYLIK

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız sürdüremeyeceği tespit edilen hükümlülerin toplum güvenliğine tehlike oluşturmamaları halinde cezalarını konutta çekebileceğinin altı çizilen açıklamada, doğum yapmış kadın hükümlüler için konutta infaz süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacağını, bu düzenlemenin yeni annelerin cezalarını çocuklarıyla daha uygun koşullarda çekmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

BAKAN TUNÇ: “İNSAN ODAKLI ADALET”

Bakan Tunç, paylaşımında, “10. Yargı Paketi ile infaz sisteminde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Özellikle yaşlı, hasta, engelli ve doğum yapmış kadın hükümlülerin koşullarını iyileştirerek, cezaların daha insani şekilde uygulanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.