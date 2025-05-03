Tıp Fakültesi öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi’nde otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri’nce kurulan Engelsiz Kampüs Sosyal Sorumluluk Projesi Grubu üyeleri; Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi’nde eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Şenlik, piknik ve farkındalık etkinliğinde aileler deneyimlerini, otizmli çocuk sahibi olmanın getirdiği sorunları, karşılaştıkları zorlukları anlatma, paylaşma fırsatı buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Merkezi gibi tesislerin artmasını isteyen, otizmle ilgili toplumsal farkındalığın önemine değinen ebeveynler, etkinliğin organize edilmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Engelsiz Kampüs Sosyal Sorumluluk Projesi Grup Moderatörü Fatih Mehmet Korucu şunları söyledi: “Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Otizm Destek Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve değerli aileleriyle bir şenlik etkinliği gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmada, ailelerin deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları dinleme fırsatı bulurken, özel çocuklarımızla da keyifli anlar paylaştık. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ilgili şube yöneticilerine teşekkür ediyoruz.”

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Musa Uğur ile Göç ve Göçmen İşleri Müdürü Ayhan Akkaya ve Engelli Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Mehmet Özsöyler’e de hassasiyetleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür eden Engelsiz Kampüs Sosyal Sorumluluk Projesi Gurubu Başkanı Fatih Mehmet Korucu engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunların azaltılması için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Musa Uğur da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, otizm ve diğer özel gereksinimli vatandaşlar ile ailelerin yaşadığı sorunların azaltılması için büyük çaba harcadığını belirterek, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.