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İhaleye katılacak isteklilerden teklif bedelinin yüzde 3'ü oranında geçici teminat, ihale üzerinde kalan firmadan ise sözleşme bedelinin yüzde 6'sı oranında kesin teminat istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre hizmet alımı, Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecek.

AKSARAY (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 300 ton hasıl (silajlık) mısırın nakliyesi için hizmet alım ihalesine çıkıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 300 ton hasıl (silajlık) mısırın taşınması için açık ihale usulüyle hizmet alımı gerçekleştirecek. İhale, 20 Temmuz 2026 tarihinde Aksaray'da yapılacak.

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