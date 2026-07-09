Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 300 ton hasıl (silajlık) mısırın taşınması için açık ihale usulüyle hizmet alımı gerçekleştirecek. İhale, 20 Temmuz 2026 tarihinde Aksaray'da yapılacak.
AKSARAY (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 300 ton hasıl (silajlık) mısırın nakliyesi için hizmet alım ihalesine çıkıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre hizmet alımı, Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecek.
20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak ihale kapsamında taşıma hizmeti, 20 Ağustos-27 Eylül 2026 tarihleri arasında 39 gün süreyle gerçekleştirilecek.
İhaleye katılacak isteklilerden teklif bedelinin yüzde 3'ü oranında geçici teminat, ihale üzerinde kalan firmadan ise sözleşme bedelinin yüzde 6'sı oranında kesin teminat istenecek.
İhale dokümanı www.tigem.gov.tr adresinden incelenebiliyor.