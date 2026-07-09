Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Haziran ayında bin 11 itfai olaya başarılı şekilde müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakârca görev yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılın ilk 6 aylık istatistiklerine göre 4 bin 129 itfaiye olaya müdahale etti.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 343 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Haziran ayında 395 yangın, 480 kurtarma, 87 trafik kazası ve 49 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 1011 itfai olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile ekipman ve araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda modernize eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Haziran ayı istatistikleri ile birlikte, 2026 yılının ilk altı ayında 4 bin 129 itfai olaya başarılı şekilde müdahale etmiş oldu.

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru şekilde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 25 vatandaşa eğitim sunarken, 84 de denetim gerçekleştirdi.