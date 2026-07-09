İzmir'de kuraklığa karşı dikkat çeken proje hayata geçti. Gri su sistemiyle duş ve lavabo suları arıtılarak yeniden kullanılacak, otobüs yıkama ve peyzaj sulamasında kullanılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, azalan su kaynaklarının korunması ve kuraklıkla mücadele kapsamında önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor.

Su verimliliğini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gri su geri kazanım projeleriyle duş ve lavabolardan gelen atık suları yeniden kullanıma kazandırıyor. Belediye tesislerinde yapılan teknik incelemelerin ardından belirlenen noktalarda uygulama süreci başladı.

OTOBÜSLERİN TEMİZLİĞİNDE GRİ SU KULLANILACAK

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk uygulamalardan biri, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz Atölye ve Garajı'nın bulunduğu tesiste hayata geçirildi.

ESHOT Genel Müdürlüğü Enerji ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü Serdar Tüccar, yapılan ölçümlerde tesiste günlük yaklaşık 10 ton gri su oluştuğunun tespit edildiğini belirterek, bu suyun arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldığını söyledi. Mevcut sistemde otobüs yıkamada kullanılan suyun yüzde 80'inin geri kazanıldığını ifade eden Tüccar, 'Gri suyun da sisteme dahil edilmesiyle birlikte Buca Gediz Atölye ve Garajı'nda otobüs yıkamalarında kullanılan suyun tamamını geri kazanılmış suyla karşılayabilecek duruma geleceğiz. Böylece otobüslerin yıkanmasında şebeke suyu kullanımını tamamen ortadan kaldırmış olacağız' dedi. Çalışmanın yalnızca su tasarrufu sağlamayacağını vurgulayan Tüccar, 'Kuraklıkla mücadelede önemli bir adım atıyoruz. Günlük 10 ton gri suyu yeniden kullanıma kazandırarak hem su kaynaklarının korunmasına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağız' diye konuştu.

GRİ SU HAMLESİNDE ÖNEMLİ AŞAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla oluşturulan Gri Su Misyon Ekibi'nin çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Belediyeye ait bina, tesis ve yerleşkelerde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Beydağ, 'Yaptığımız analizler doğrultusunda belirlenen noktalarda projelendirme çalışmalarını tamamladık. Artık gri su tesislerimizi belediye bünyesinde faaliyete geçirecek aşamaya ulaştık' dedi.

Gri suyun, tuvaletlerden gelen atık suların dışında kalan lavabo, duş ve küvet sularından oluştuğunu belirten Beydağ, bu suların kirlilik yükünün daha düşük olması nedeniyle arıtılmasının da daha kolay olduğunu ifade etti.

Bir kişinin günlük su tüketiminin yaklaşık yarısını gri suyun oluşturduğuna dikkat çeken Beydağ, 'Bu suyu yeniden kazanmak mümkün. Böylece şebekeden temin edilen suyun kullanımını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabiliriz. Bu da hem su tüketiminde hem de su maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayacaktır' diye konuştu.

Sistemin tamamen kapalı ve güvenli şekilde çalışacağını belirten Beydağ, gri suyun siyah su olarak adlandırılan tuvalet atıklarıyla hiçbir temasının bulunmadığını kaydetti. Ayrı hatlarda toplanan gri suyun arıtma sistemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma sunulacağını dile getiren Beydağ, 'Arıtılan su ESHOT tesislerinde otobüs yıkamada, diğer tesislerimizde peyzaj sulamalarında ve rezervuarlarda kullanılabilecek. Burada herhangi bir sağlık riski söz konusu değil. Geri kazanılan su depolama tanklarında tutulacak ve sonrasında dezenfekte edilerek aktif olarak kullanılacak' ifadelerini kullandı.

İlk uygulamalar kapsamında Grand Plaza tarafından işletilen Karşıyaka Yasemin Kafe'de gerekli ekipman tedarikinin tamamlandığını ve kurulum aşamasına geçildiğini belirten Beydağ, Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni hizmet binası projelerine de gri su sisteminin dahil edildiğini açıkladı.

GRİ SU NEDİR?

Gri su sistemi kapsamında duş, lavabo ve küvetlerden gelen atık sular özel tesisatlarla ayrı toplanıyor. Filtrasyon, biyolojik arıtma, ultrafiltrasyon ve UV dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilen su, peyzaj sulaması ve rezervuarlarda yeniden kullanılarak hem su tasarrufu sağlıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.