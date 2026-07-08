Beyin kanaması ve anevrizma tanısıyla hastanede tedavi altına alınan sanatçı Ruhsar Gültekin'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, sanatçının stabil olduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Şirinler çizgi filminde 'Şirine' karakterini seslendirmesiyle tanınan 62 yaşındaki oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ruhsar Gültekin'in devam eden tedavi süreciyle ilgili hastane yönetiminden açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Gültekin'in beyin kanaması ve anevrizma tanısıyla yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Gültekin, dün sabah saatlerinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç'a muayene olmak üzere başvurdu. Başka bir sağlık kurumunda yapılan değerlendirmelerde beyin kanaması ve anevrizma tespit edilmesi üzerine gerekli tetkiklere başlandı. Tetkik süreci devam ederken yeni bir kanama meydana geldiği belirtilirken, girişimsel radyolog Doç. Dr. Mehmet Barburoğlu tarafından gerçekleştirilen işlemin ardından Prof. Dr. Kenan Koç ve ekibi tarafından ameliyat yapıldı.

Ameliyatta kanamanın boşaltıldığı ve ventriküler drenaj uygulandığı kaydedildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Gültekin'in 8 Temmuz sabahı uyandırılarak muayene edildiği, bilincinin açık ve genel durumunun stabil olduğunu belirten Başhekim Karakayalı, Gültekin'in tedavisinin multidisipliner ekip tarafından yakından sürdürüldüğünü ve sağlık durumunun stabil şekilde takip edildiğini açıkladı.