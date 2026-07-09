Karabağlar Belediyesi'nde Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube'ye bağlı 119 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı; 6 aylık enflasyon oranında zam ve yeni sosyal haklar getirildi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube arasında, 119 kadrolu işçiyi kapsayan 2026-2028 dönemi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Fen İşleri Müdürlüğü Gediz Şantiyesi'nde düzenlenen tören, çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çiçekler ve halaylarla karşılanan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan sözleşmeye birlikte imza attı, pasta kesti. İmza töreninde konuşan Başkan Kınay, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara dikkat çekerek, imzalanan sözleşmenin mevcut imkânlar çerçevesinde hazırlanabilecek en iyi sözleşme olduğunu söyledi.

'Hakkınızın daha fazlası olduğunu biliyorum' diyen Başkan Kınay, 'Yaklaşık 2,5 yıldır bu kenti birlikte büyütüyor, aynı hikâyeyi birlikte yazıyoruz. Ekmeği ve sofrayı sadece çalışanlarımızla değil, tüm Karabağlar halkıyla paylaşıyoruz. Zor ekonomik koşullara rağmen emeğinizin karşılığını en iyi şekilde verebilmek için büyük mücadele verdik. Sözleşmedeki oranlardan daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorum. Ancak mevcut şartlarda ortaya çıkan bu tablo, verdiğimiz ortak mücadelenin sonucudur. Kimseyi geride bırakmadan, dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz' diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da sözleşmenin çalışanlar adına önemli kazanımlar içerdiğini belirterek, ilk kez üç enflasyon dönemini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Doğan, 'Bitmeyen sözleşme yoktur. Asıl önemli olan, sözleşmeyle kazanılan hakların eksiksiz ve düzenli şekilde ödenmesidir. Başkan Helil Kınay göreve geldiği günden bu yana maaşları düzenli ödeyen tek belediye başkanıdır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için büyük çaba gösterdik. Tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Konuşmalar sonrasında taraflar toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Tören, pasta kesimi ve çalışanların halay çekmesi ile sona erdi.