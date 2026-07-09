Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağışların görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.