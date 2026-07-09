Kütahya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Bülent Cebeci yeniden seçilerek güven tazeledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut başkan Bülent Cebeci yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen genel kurul toplantısında, Kent Konseyinin yeni dönem yönetim kurulu belirlenirken; şehrimizin ortak aklına, demokratik katılıma ve kurumlar arası iş birliğine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirlerin gelişiminin vatandaşların yönetime aktif katılımıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, 'Kent Konseyleri ortak aklın ve katılımcı demokrasinin en önemli temsilcilerinden biridir. Belediyemiz ile Kent Konseyi arasındaki iş birliği Kütahya'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Ortak projeler ve güçlü iş birlikleriyle şehrimize değer katacağız.' dedi.

'ORTAK PROJELER VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAĞIZ'



Konuşmasında kültür ve sanatın şehir kimliğinin oluşmasındaki önemine de dikkat çeken Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çinisi, edebiyatı, tarihi ve köklü medeniyet birikimiyle Kütahya'nın güçlü bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Genel kurulda başkanlığa aday olan Mustafa Gümüşsoy başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Kahveci, yeniden seçilen Bülent Cebeci ve önceki dönem yönetimini tebrik ederek yeni dönemde görev alacak yönetime başarılar diledi.