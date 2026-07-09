Edirne İl Genel Meclisi'nde başlayan Temmuz ayı oturumları kapsamında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından, Saros Körfezi'nde yıllardır beklenen koruma amaçlı imar planlarına ilişkin hazırlık sürecinde önemli aşamaların tamamlandığını açıklayan bir rapor sunuldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Gene Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun dikkat çeken raporuna göre, plansızlığın ruhsat ve mülkiyet sorunlarını artırdığına vurgu yapılarak, planlama çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Enez ve Keşan belediyeleri mücavir alanı dışında kalan Saros Körfezi kıyı bandında yürütülen koruma amaçlı imar planı çalışmaları değerlendirilirken Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz tarafından okunan raporda, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ni kapsayan 1/25 bin ölçekli nazım imar planı ile Keşan'ın Gökçetepe ve Sazlıdere, Enez'in ise Sultaniçe ve Gülçavuş sahil kesimlerine yönelik koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğü belirtildi.

TEKNİK HAZIRLIKLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Saros Körfezi'nde yaklaşık 22 bin 628 hektarlık alanı kapsayan üst ölçekli planlama çalışması yürütülüyor.

Raporda, planlama sürecinin önemli teknik aşamalarının büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi. Bu kapsamda halihazır haritaların hazırlandığı, jeolojik ve jeoteknik etütlerin onaylandığı, taşkın etütlerinin Devlet Su İşleri tarafından uygun bulunduğu, kıyı kenar çizgisi çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığı ve kurum görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan bazı bölgelerde etaplama raporları, analiz ve sentez çalışmaları ile ilgili kurumların görüşlerinin alınmasına yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi.

Raporda, planlama sürecinde depremden tsunamiye, orman yangınlarından iklim değişikliğine kadar birçok afet riskinin de dikkate alınacağı belirtildi.

'PLANSIZLIK VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYOR'

Komisyon raporunda, Saros Körfezi'nin Edirne'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, özellikle Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe, Sazlıdere, Sultaniçe ve Gülçavuş'ta her geçen yıl artan turizm hareketliliğiyle birlikte yapılaşma baskısının da yükseldiği ifade edildi. Raporda ayrıca uzun yıllardır devam eden planlama eksikliği nedeniyle vatandaşların ruhsat, yapılaşma ve mülkiyet hakları konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığı, bu durumun ise kaçak yapılaşma riskini artırdığı vurgulandı.

İBRİCE YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz'ın okuduğu raporda, İbrice Limanı'nda gerçekleştirilen yatırımlar ile bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projelerinin Saros'un gelişiminde önemli rol oynayacağı belirtilerek, sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi, altyapı yatırımlarının planlı şekilde gerçekleştirilebilmesi ve doğal değerlerin korunabilmesi için koruma amaçlı imar planlarının ivedilikle tamamlanmasının büyük önem taşıdığı görüşü dile getirildi.

İl Genel Meclisinin Haziran ayı toplantılarında komisyona havale edilen, 'Enez ve Keşan Belediyesi Mücavir alan dışında Saros bölgesindeki İmar plan çalışmaları' konusunu içeren ve bu çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna cevap aranan rapor ile ilgili, Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, şu görüşleri kaydetti:

'Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Saros Körfezi'nin Edirne'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olduğu, özellikle Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe, Sazlıdere, Sultaniçe ve Gülçavuş başta olmak üzere sahil yerleşimlerinde her geçen yıl artan turizm hareketliliğine bağlı olarak yapılaşma baskısının da arttığı görülmektedir. Son yıllarda İbrice Limanı'nda gerçekleştirilen yatırımlar, sahil köylerinin turizm odaklı gelişimine yönelik çalışmalar ve bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projeleri dikkate alındığında, Saros Körfezi'nde koruma amaçlı imar planlarının bir an önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Uzun yıllardır devam eden planlama eksikliği nedeniyle vatandaşlarımız ruhsat, yapılaşma ve mülkiyet haklarına ilişkin çeşitli sorunlar yaşamakta, bu durum ise kaçak yapılaşma riskini artırmaktadır. Özellikle yaz aylarında nüfusun katlanarak arttığı bölgede, sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi, altyapı yatırımlarının planlı şekilde gerçekleştirilebilmesi ve doğal değerlerin korunabilmesi için planlama sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır'.