Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni sistemle öğrenciler eğitim planlarını ilgi alanları ve kariyer hedeflerine göre şekillendirebilecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders uygulamasına geçiyor. Türkiye'de açıköğretim alanında ilk kez uygulanacak sistem, öğrencilere daha esnek ve kişiselleştirilebilir bir eğitim modeli sunmayı amaçlıyor.

Yeni uygulama kapsamında programlardaki ders kredilerinin en fazla yüzde 75'i zorunlu derslerden oluşacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ise öğrencilerin ilgi alanları, kariyer hedefleri ve bireysel öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri derslerle tamamlanacak. Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları programa özel seçmeli dersler arasından tercih yapabilecek. Yaz Okulu'nda ise ortak ders havuzundan seçim yaparak yalnızca kendi bölümleriyle sınırlı kalmadan farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Yeni sistemle birlikte Anadolu Üniversitesi'nin Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumunun da güçlendirilmesi hedefleniyor. Mikro yeterlilik yaklaşımını da destekleyen uygulamanın, öğrencilere değişen eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçlarına daha uygun, güncel ve esnek bir öğrenim imkânı sunması amaçlanıyor.