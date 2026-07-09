Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünya markası Erciyes'i kış turizminin ötesine taşıyarak 365 gün yaşayan bir cazibe merkezine dönüştürme hedefini yeni yatırımlarla taçlandırıyor. Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla nabız tutan Başkan Büyükkılıç, ticaret ve hizmet kalitesini zirveye çıkaracak 12 yeni iş yerinin çevresinde otopark ve yol altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, 'Erciyes, dört mevsim bu şehrin ve turizmin gözbebeğidir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerin 365 gün boyunca uğrak noktası olan, şehrin turizm lokomotifi Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Erciyes'te faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bölgedeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret programında Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.

4 Mevsim Yaşayan Erciyes İçin Altyapı ve Üstyapı Atılımı

Erciyes'i sadece kış turizmiyle sınırlı kalmayıp, dört mevsim hareketli bir turizm merkezi haline getirmek adına Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, belediye tarafından ihale usulüyle tahsis edilen alanda yapımı tamamlanan 12 adet yeni iş yerinin çevresinde otopark ve yol yapım çalışmalarına başlandı.

'Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesi En Üst Seviyeye Ulaşıyor'

Erciyes Dağı'nda yürütülen sezon hazırlıkları ve yeni yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı: 'Şu anda Erciyes Dağı'ndayız. Erciyes'imiz artık salt bir kayak merkezi olmanın ötesine geçti. Dört mevsim bu güzel şehrimizi en nitelikli şekliyle vatandaşlarımızla buluşturacak olan, ulusal ve uluslararası büyük projelerde yer alan bir vizyoner anlayış içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Özel sektörümüzün burada hayata geçirmiş olduğu iş yerleri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bölgedeki otopark ve yol çalışmalarını tamamlayarak yeni sezona hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.'

Erciyes'in ticaret ve turizm potansiyeline ciddi bir katma değer sağlayacak olan bu modern iş yerlerinin bölgeye gelen misafirlere sunulan hizmet kalitesini ve çeşitliliğini en üst seviyeye çıkaracağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, 'Burada 12 tane nitelikli iş yeri hayata geçirilmiş oluyor. Bu adımların, vatandaşlarımıza hem hizmet kalitesi bağlamında hem de alternatif hizmet çeşitliliği noktasında en güzel ortamı sunacağına yürekten inanıyorum. Yeni tesislerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; Cenab-ı Allah'tan esnafımıza helalinden bol rızıklar niyaz ediyorum' diye konuştu.