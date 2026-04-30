Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, gayrimenkul ve inşaat sektörünün iş hacmine önemli katkı sağladı. Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar 4 gün boyunca yerli ve yabancı 15 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarda 20'ye yakın ülkeden gelen yabancı alıcı da işbirliği masasında buluştu.

BURSA (İGFA) - BTSO öncülüğünde, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğinde, KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı sona erdi.

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı 4 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuara başta Bursa olmak üzere farklı şehirlerden iş profesyonelinin yanı sıra 20'ye yakın ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı da katıldı. Fuar kapsamında ayrıca 'Gayrimenkulde Yaşam Kalitesine Geçişin Şifreleri' ve 'Depreme Dayanıklı Yapılar: Zemin, Yapı ve Malzeme Entegrasyonu' başlıklı seminerler de katılımcılarla buluştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'nın sektörün gelişimine ve ticari hareketliliğine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Fuarın, yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirerek yeni iş birliklerinin önünü açtığını belirten Burkay, organizasyonun Bursa'nın fuarcılık vizyonunu da güçlendirdiğini ifade etti. Başkan Burkay, 'İnşaat ve gayrimenkul sektörü, üretimden istihdama, ihracattan şehirleşmeye kadar geniş bir etki alanıyla Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu güçlü yapının sürdürülebilir büyümesi için sektör paydaşlarının bir araya geldiği organizasyonlar büyük önem taşıyor. Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'nı da bu anlayışla hayata geçiriyor, sektörümüzün en önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyoruz. BTSO olarak üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak her türlü projeyi desteklemeye devam ediyoruz. Fuarlarımız, firmalarımızın iş hacmini büyütmesine, yeni iş bağlantıları kurmasına ve uluslararası arenada daha etkin rol almasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda şehrimizin üretim, ticaret ve ihracat potansiyelini daha görünür kılıyor. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, iş birliği yaptığımız İMSİAD, Mimarlar Odası Bursa Şubesi paydaşlarımıza ve fuarımıza değer katan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

'KAPASİTEYİ İKİ KATINA ÇIKARDIK'

İnşaat ve yapı sektörünün önemli buluşmalarından biri olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı, bu yıl artan katılım ve yoğun ilgiyle dikkat çekti. Sektör temsilcileri, organizasyonun hem ticari bağlantılar hem de şehir ekonomisi açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, fuarın geçen yılın ardından bu yıl daha büyük bir kapasiteyle gerçekleştirildiğini belirterek, 'Geçen yıl oluşan yoğun rağbet ve memnuniyet üzerine bu yıl kapasiteyi neredeyse iki katına çıkardık. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ın öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından organize edilen ve bizim de destek verdiğimiz bu organizasyonu sektörümüz adına çok önemli buluyoruz. Fuar, B2B görüşmeler sayesinde yurt dışına yeni iş bağlantıları kurulmasına da önemli katkı sağladı. Bununla birlikte fuar, sadece sektöre değil şehrin ticaretine ve tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor. Geçen yıldan daha başarılı, oldukça yoğun ve heyecanlı bir fuar geçirdik.' dedi.

ASVİP Asansör Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO 25. Komite Başkan Yardımcısı Uğur Yıldırım ise ilk fuar deneyimlerinin beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade etti. Yıldırım, 'Bu kadar yoğun bir taleple karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Özbekistan'dan bir firma ile yaklaşık 80 adet asansör talebi için görüşmeler yaptık. Ayrıca Fas ve Mısır'dan müşterilerle ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Ev tipi homelift asansörümüz büyük ilgi gördü. Fuar sonrası hem fabrikamızda ağırlayacağız hem de yurt dışı ziyaretler planlıyoruz' diye konuştu. İnşaat sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Yıldırım, üreticilerin bu dönemde üretimi artırarak piyasaya katkı sunması gerektiğini vurguladı. BTSO'nun UR-GE projelerinin firmalara önemli vizyon kazandırdığını da belirten Yıldırım, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, fuardan yüksek verim aldıklarını ifade etti. Özdemir, 'Geçen yılki başarının ardından bu yıl da fuara katıldık. Yurt dışından ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçimiz oldu.' dedi. EPSA Yalıtım'ın ürün gamına da değinen Özdemir, temel su yalıtımından mantolama ve yerden ısıtma sistemlerine kadar 200'ün üzerinde ürün sunduklarını, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. TEKNOSAB'da hayata geçirdikleri yeni yatırımla teknoloji malzemesi üretimine başladıklarını aktaran Özdemir, özellikle otomotiv sektöründe kullanılan EPP malzemesinin üretimine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

Baylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Baylan ise fuarda yeni projelerini tanıttıklarını belirterek, 'Balkan Mahallesi, Görükle ve Hürriyet bölgelerindeki projelerimizi ziyaretçilerle buluşturduk. Fuara özel bir kampanya yaptık ve 36 aya kadar vade seçeneği sunduk. Yoğun ve verimli bir fuar geçirdik.' dedi.

29. YAPI VE YAŞAM KONGRESİ

Bu yıl Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile eş zamanlı olarak TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 29. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi düzenlendi. 'Yaşamın, Kentlerin ve Mimarlığın Geleceği' ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, değişen kent dinamikleri, sürdürülebilirlik, afetlere dayanıklılık ve kamusal yaşamın niteliği gibi başlıklarda çok sayıda oturuma ev sahipliği yaptı. TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, 'BTSO'nun katkılarıyla 9 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlediğimiz kongrede kent, yaşam ve mimarlık arasındaki çok katmanlı ilişkiyi ele aldık. Yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ve sektöre yön verecek önemli çıktılar sunan kongrede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.'

Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, yurt dışından gelen iş insanlarının da yoğun ilgisini gördü. Libya'dan fuara katılan Khaled Salih Ahmed Abu, organizasyonun oldukça hareketli geçtiğini belirterek, önemli konut projelerinin tanıtıldığını ifade etti. Nitelikli bir fuar deneyimi yaşadığını dile getiren Abu, Bursalı firmalarla ticari iş birlikleri geliştirmek istediğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan katılım sağlayan Meshal Muhammed Albow ise inşaat ve yan sanayi alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, fuara ikinci kez katıldığını ifade etti. Geçtiğimiz seneki ilk ziyaretinde bir firma ile iş birliği gerçekleştirdiğini ve bu sürecin halen devam ettiğini kaydeden Albow, Bursa ile ticari ilişkilerini daha da güçlendirmek istediğini vurguladı. Elektrik ve aydınlatma alanında önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Albow, fuarın oldukça verimli geçtiğini ve önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerine imza atmayı hedeflediğini söyledi. Azerbaycan'dan gelen İlgar Karimov, Bursa'ya ilk defa geldiğini ve fuar boyunca birçok firma ile ciddi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.