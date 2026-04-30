ASELSAN, uluslararası müşterilerle savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, savunma sanayii alanındaki küresel faaliyetlerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası müşterilerle toplam tutarı 125,1 milyon dolar olan yeni ihracat sözleşmelerine imza atıldı.

Söz konusu anlaşmaların; hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik ve haberleşme sistemlerini kapsadığı bildirildi. İmzalanan sözleşmelerle birlikte ASELSAN'ın yüksek teknolojiye dayalı ürünlerinin küresel pazardaki etkinliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

