Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 49'uncu maddesinde yer alan Devlet payı oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

ANKARA (İGFA) - İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan Devlet katkısında önemli bir değişiklik yapıldı.

Bugünkü Rsmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile '4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Devlet Payının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

Karara göre, işsizlik sigortası primlerinin oluşumunda Devlet payı oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi.

4447 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi; sigortalıdan yüzde 1, işverenden yüzde 2 ve Devlet'ten yüzde 1 olarak alınmaktaydı. Yeni düzenlemeyle Devlet'in katkısı yarıya düşürüldü. Sigortalı ve işveren paylarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.