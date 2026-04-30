ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu müdahalenin 'korsanlık eylemi' olduğu vurgulanarak, İsrail'in hem insani değerleri hem de uluslararası hukuku hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, saldırının uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini de açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Bakanlık, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmeyi amaçlayan filoya yönelik bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu kaydederek, uluslararası toplumu İsrail'in eylemine karşı ortak tutum almaya davet etti.

Filoda bulunan Türk vatandaşları ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, ilgili ülkelerle birlikte gerekli tüm diplomatik girişimlerin sürdürüldüğü bildirildi.